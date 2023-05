Carlos Alcaraz pakt vierde titel van 2023 met Masters-toernooi in Madrid

Voor Alcaraz is het de vierde titel van 2023. De Spanjaard won eerder de toernooien van Buenos Aires, Indian Wells en Barcelona en nadert weer Novak Djokovic, de nummer één van de wereld.

Struff is de nummer 65 van de wereldranglijst. De Duitser bereikte als zogenoemde 'lucky loser' van de kwalificaties het hoofdtoernooi en verraste daarin onder anderen de als vierde geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas. Hij is de eerste lucky loser ooit die een finale van een masterstoernooi heeft bereikt.

Alcaraz sloeg in de eerste set toe op 3-3 toen Struff een slechte opslagbeurt had. Die ene break was voldoende om de set te pakken. In de tweede set herstelde Struff zich en ging ook beter serveren en pakte veel punten met zijn service-volley-spel. Hij won meteen de opslagbeurt van de Spaanse nummer 2 van de wereld. Op 3-1 had de 33-jarige Duitser heel veel moeite om zijn eigen servicebeurt te winnen. Hij overleefde vijf breakpoints, maar pakte de game alsnog en stoomde ook door naar setwinst.

Alcaraz begon de beslissende set goed. De Spanjaard overleefde op 1-1 een breakpoint en won daarna de opslagbeurt van Struff. De Duitser won daarna zijn opslagbeurten maar had geen kans op die van zijn tegenstander. Op 5-3 mocht Alcaraz serveren voor de titel en bij zijn eerste matchpoint na 2 uur en 26 minuten was het raak.