Senesi ontbreekt vanwege mogelijke transfer bij Feyenoord

De 25-jarige Argentijn verhuist voor naar verluidt 15 miljoen euro naar de Engelse club die afgelopen seizoen promoveerde naar de Premier League. Senesi is na Tyrell Malacia (Manchester United) en Luis Sinisterra (Leeds United) de derde Feyenoorder die deze zomer naar Engeland vertrekt. Trainer Arne Slot moest ook afscheid nemen van onder anderen Guus Til, Cyriel Dessers en Bryan Linssen. Mogelijk vertrekt ook de Noorse middenvelder Fredrik Aursnes, die in de belangstelling staat van Benfica.

Feyenoord nam Senesi in 2019 over van de Argentijnse club San Lorenzo. Na een moeizame start was hij de afgelopen twee seizoenen een vaste waarde centraal achterin. Senesi debuteerde in mei in de nationale ploeg van Argentinië, kort nadat hij een uitnodiging had afgeslagen van de Italiaanse bondscoach Roberto Mancini om voor dat land uit te komen.