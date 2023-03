Herstelde Max Verstappen niet vlekkeloos, wel veruit de snelste in Jeddah

Verstappen kwam deze week als laatste van alle twintig coureurs aan in Saoedi-Arabië. Vanwege een buikgriep, waardoor hij een week eerder al dagenlang op bed lag, was hij niet in staat om woensdag vanuit Monaco terug te reizen naar het Midden-Oosten, waar hij twee weken geleden in Bahrein de openingsrace won. De 25-jarige Nederlander arriveerde donderdag aan het einde van de middag pas in Jeddah, waardoor hij de mediadag miste.

Sneller dan Alonso

Verstappen was vrijdag ook de laatste man op de baan. Toch vond hij zijn naam al snel bovenaan de tijdlijst terug. Ondanks flink wat onderstuur („In bocht 22 stuurt de auto amper in.”) slaagde hij er na een klein half uur in om de op dat moment rapste tijd van Fernando Alonso te verbeteren.

Verstappen bleef doorstampen en stond na negen rondjes, niemand reed er tot dat moment minder, al bijna zeven tienden los van de rest. Teamgenoot Sergio Pérez kwam in het vervolg nog het dichtst in de buurt op het snelste stratencircuit van de kalender, maar het gat bleef groot: +0,483. Alonso eindigde uiteindelijk als derde. Vóór Aston Martin-teamgenoot Lance Stroll en Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton, die al meer dan een seconde prijsgaven.

Nyck de Vries

Nyck de Vries kwam tot een dertiende tijd. Zijn AlphaTauri-teamgenoot Yuki Tsunoda werd tiende. De Nederlander was ruim drie tienden langzamer dan de Japanner. Ferrari viel tegen met een zevende (Carlos Sainz) en elf plaats (Charles Leclerc). Beide coureurs kwamen uit voorzorg in actie met een nieuwe krachtbron, nadat Leclerc tijdens de openingsrace uitviel met een motorisch defect.

De uitslag van de eerste vrije training, die om 16.30 uur lokale tijd begon, is niet geheel representatief. De race begint zondag om 18.00 uur. Op dat tijdstip vangt vrijdag ook de tweede vrije training.