Beoogde PSV-spits Carlos Vinicius wilde vier jaar geleden nog stoppen met voetbal

Op jeugdige leeftijd vertrok Vinicius uit het Noord-Braziliaanse stadje Bom Jesus das Salvas om het bij Santos te gaan proberen. Daar werd hij opgeleid als centrale verdediger. In die rol verhuisde Vinicius naar Palmeiras. Dat werd geen succes. Ook bij kleinere clubs als Caldense en Gremio Anápolis waaraan hij verhuurd werd, kreeg hij geen speeltijd.

In zijn kamertje in het complex van Gremio huilde Vinicius bittere trainen. Een scout van Real Sport Clube, een clubje uit de tweede divisie in Portugal, ontfermde zich over hem. Hij nam de lange voetballer mee en introduceerde hem als spits. ,,Het was als water aanbieden aan iemand die sterft van de dorst”, zei Vinicius over de nieuwe kans die hem geboden werd.

Ondanks de aanwezigheid van de Braziliaan degradeerde Real Sport Clube naar het derde niveau in Portugal. Maar Vinicius kon naar Napoli en zou een jaar later naar Benfica verkassen. Dat verhuurde hem vorig seizoen aan Tottenham Hotspur. De Engelse club had een optie tot koop en zou 45 miljoen pond uit moeten trekken voor de aanvaller. In Londen ontfermde Lucas Moura zich over Vinicius en zijn gezin. Die trok bij de ‘Ajax-killer’ in tot zijn huis in Engeland klaar was. Voetballend kwam Vinicius er door de aanwezigheid van Harry Kane niet aan te pas en dus keerde hij terug naar Benfica.

Met de komst van Vinicius zou de belangrijkste wens van PSV-trainer Roger Schmidt in vervulling gaan. Die beschikte met de 34-jarige Eran Zahavi over maar één diepe spits. Tijdens de drukke openingsfase van het seizoen werd de Israeliër wel eens afgelost door Yorbe Vertessen. Maar dat is toch meer een buitenspeler. De talentvolle spits Fode Fofana (18), die onlangs zijn contract verlengde, komt nog tekort voor het grote werk.