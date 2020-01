Carlsen wint opnieuw niet; ook remise voor Van Foreest

De 20-jarige grootmeester pakte na 34 zetten met wit een half punt tegen de voormalige wereldkampioen Viswanathan Anand uit India.

Van Foreest heeft 3,5 punten na zes van de dertien ronden. Dat is een half punt minder dan de koplopers Wesley So en Alireza Firouzja die beiden ook remise speelden. De Amerikaan So deed dat tegen Jan-Krzysztof Duda, de Iraniër Firouzja speelde remise tegen Yangyi Yu.

Wereldkampioen Magnus Carlsen sloot voor de zesde keer een partij af met remise. Ook tegen de nummer 2 van de plaatsingslijst, de Amerikaan Fabio Caruana, kon de Noorse titelverdediger met wit niet winnen. Na 28 zetten kwamen de twee schakers remise overeen. Carlsen won het toernooi in Wijk aan Zee al zeven keer, maar heeft deze editie nog geen partij gewonnen. Hij heeft na zes ronden drie punten, een vol punt minder dan So en Firouzja.