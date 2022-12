Premium Het beste van De Telegraaf

Team Europa prolongeert titel tegen Team USA Teamcaptain Lely ’uitgewoond en doodmoe’ na bijzonder biljarttoernooi in VS

Team Europa versloeg Team USA in het belangrijkste pooltoernooi van het jaar: De Mosconi Cup. Alex Lely staat rechts op de foto.

AMSTERDAM - Geschreeuw, gefluit, luidkeelse aanmoedigingen en vreemd uitgedoste toeschouwers. Dat is de ambiance rond het belangrijkste pooltoernooi van het jaar: de Mosconi Cup. Afgelopen week gingen de beste vijf poolspelers uit Europa en de Verenigde Staten de strijd weer met elkaar aan in het Amerikaanse gokcentrum Las Vegas. Voor het derde jaar op rij was Team Europa te sterk voor Team USA: 11-7.