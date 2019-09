Doelman Curaçao plotseling overleden

Curaçao had de avond tevoren in de Nations League van de CONCACAF-zone een knappe 1-0 zege op Haïti behaald door een goal van Elson Hooi (ADO Den Haag). Het was 69 jaar geleden dat Curaçao voor het laatst won van Haïti.

Pieter was deze wedstrijd op de bank gebleven. Een dag later werd de selectie van bondscoach Remko Bicentini met daarin veel (ex-)Eredivisie-spelers in rouw gedompeld door het overlijden van hun ploeggenoot.