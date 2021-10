Video: Standard Luik-spelers krijgen na dramatische start ’donderspeech’ van fans

Standard keek na achttien minuten al tegen een 3-0 achterstand aan. Het resulteerde in woede bij de meegereisde fans, die met vuurwerk en tennisballen begonnen te gooien.

Na rust was het hek helemaal van de dam. Een groepje boze supporters betrad het veld om verhaal te halen. Volgens Belgische media werden zelfs dreigingen geuit richting de voetballers.

Scheidsrechter Nathan Verboomen besloot in te grijpen. Hij stuurde de spelers terug naar de kleedkamers en besloot de rust met een kwartier te verlengen.

"Het gedrag van de fans was totaal verkeerd, maar mijn team ging daarna wel beter voetballen"

Na afloop reageerde trainer Mbaye Leye neergeslagen. „Het is triest dat er een veldbestorming voor nodig was om een andere instelling te zien bij de spelers”, aldus de oefenmeester, die zijn ploeg in de tweede helft nog wel iets zag terug doen: 3-1.

Standard-trainer Mbaye Leye buigt het hoofd. Ⓒ HH/ANP

„Het gedrag van de fans was totaal verkeerd, maar mijn team ging daarna wel beter voetballen. Ik wil niet de hele tijd tegen die jongens schreeuwen, ik ben het beu om de bad guy te zijn hier. Dat de fans boos op me zijn, is logisch. Maar wat deze spelers nodig hebben, is iemand waar ze bang voor zijn.”