Bernal: ’Ik win de Tour voor heel Colombia, een grote eer’

„Ik besef nog niet helemaal wat ik heb gepresteerd, ik kan bijna niet geloven dat ik de Tour de France ga winnen”, zei de Colombiaan van Team Ineos na de voorlaatste etappe, de ingekorte bergrit naar Val Thorens. „Colombia staat op het punt zijn eerste Tour te winnen. Daarom voelt dit niet als mijn zege, maar als een zege voor het hele land.”

Met 22 jaar en 196 dagen is hij ook nog eens de jongste winnaar van de Tour in meer dan 100 jaar. Slechts twee renners waren nog jonger: Henri Cornet was 19 jaar en 35 dagen oud toen hij de Tour won in 1904, François Faber was 22 jaar en 187 dagen toen hij triomfeerde in 1909.

Onbereikbaar

„Als kind keek ik de Tour op televisie en ik dacht hoe geweldig het zou zijn om daar ooit te fietsen. Dat leek toen heel ver weg en onbereikbaar. Nu sta ik hier en kan ik mijn emoties nauwelijks de baas. Ik ben zo blij. We hebben de Giro al eens gewonnen en ook de Vuelta, maar de Tour ontbrak nog voor Colombia. Het is een grote eer dat ik degene ben die dat presteert.”