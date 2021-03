Ajax bereikt bekerfinale na overtuigende winst op Heerenveen

Hoewel Heerenveen de opdracht had gekregen van trainer Johnny Jansen om veel in de duels te komen, kwam het amper aan de bal in de eerste minuten. De eerste kans was dan ook voor Ajax. Dusan Tadic lobde de bal mooi naar Sébastien Haller, die vervolgens in een keer over volleerde. Bij de tweede kans was het wel raak. Antony legde de bal perfect op het hoofd van Davy Klaassen die de bal in de verre hoek knikte.

Van het Friese strijdplan was tot dat moment weinig terecht gekomen en hoewel Heerenveen na de openingsgoal zich iets meer liet zien met een paar dreigend ogende momenten was ook de volgende grote kans voor Ajax. Antony krulde zijn schot maar net langs de verkeerde kant van de paal. Even later mikte Klaassen vanaf de rand van het strafschopgebied net over. De middenvelder dacht even later de 0-2 te maken met een intikkertje, maar Tadic bleek in aanloop naar de goal hands gemaakt te hebben.

Blessure Blind

Na precies 45 minuten was er voor eerst een doelpoging van Heerenveen. Siem de Jong probeerde met een lobvolley Maarten Stekelenburg te verrassen, maar de bal plofte op het dak van het doel. Toch was het enige echte probleem voor Ajax in de eerste helft dat Daley Blind geblesseerd raakte, hij werd in de rust vervangen door Sean Klaiber.

Hoewel door die wissel de achterhoede van Ajax op drie plekken werd gewijzigd, veranderde het spelbeeld na de theepauze niet direct. Na uitkomen van Erwin Mulder kreeg Klaassen de mogelijkheid uit te halen, maar zijn poging viel ruim naast het lege doel. De middenvelder haakte even later ook geblesseerd af. Zijn vervanger Mohammed Kudus kreeg al na enkele minuten een strafschop mee na een overtreding van Pawel Bochniewicz. Tadic schoot de bal overtuigend richting de kruising.

Ryan Gravenberch wordt omgeven door spelers van sc Heerenveen Ⓒ ANP/HH

Een minuut later was daar dan de eerste grote kans voor Heerenveen. Mitchel van Bergen ontsnapte aan de aandacht van Edson Alvarez, maar de vleugelaanvaller kreeg de bal niet langs Stekelenburg. Aan de andere kant schoot ook Haller op Erwin Mulder. Het bleef daarna Ajax dat dominant was en een kwartier voor tijd werd het ook 0-3. Haller verlengde op invaller David Neres, die de bal onder de keeper door binnenschoot.

Ajax kon de wedstrijd vervolgens rustig uitspelen. Erik ten Hag besloot ook enkele spelers rust te gunnen met het oog op de het volle programma de komende weken. Zondag wacht FC Groningen in de Eredivisie.