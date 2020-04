Feyenoord-icoon Eddy Pieters Graafland (86) overleden

De 86-jarige oud-doelman was een van de hoofdrolspelers in de finale tegen Celtic op 6 mei 1970. Pieters Graafland zou bij een ongeval in zijn woning zodanig letsel hebben opgelopen, dat hij daaraan is bezweken.

In het seizoen 1969/1970 was de man, die debuteerde bij Ajax maar later werd getransfereerd naar Feyenoord, door Feyenoord-trainer Ernst Happel als eerste keeper gepasseerd en vervangen door Eddy Treijtel. Voor de Europacup I-finale tegen Celtic deed Happel toch een beroep op hem. Aanvankelijk voelde Pieters Graafland er niets voor om deze wedstrijd te spelen: ‘Je hebt me het hele seizoen niet zien staan. Ik doe het niet.’ Daar kwam hij van terug. Mede dankzij Eddy ‘PG’ won Feyenoord met 2-1.

Eddy Pieters Graafland Ⓒ Hollandse Hoogte

Pieters Graafland speelde voor Feyenoord meer dan 350 wedstrijden. Eerder had hij voor Ajax ook al meer dan 150 duels achter zijn naam. Hij groeide uit tot een van de beste keepers in de geschiedenis van het Nederlandse voetbal. Net voor de eeuwwisseling (in 1999) werd de in Amsterdam geboren oud-international, die het grootste deel van zijn leven in Barendrecht woonde, samen met Hans van Breukelen en Edwin van der Sar opgenomen in de top drie van beste Oranje-keepers van de twintigste eeuw.

Eddy ’PG’ plukt de bal in de Klassieker in 1966 voor het hoofd van Hans Kraay sr. weg. Ⓒ VI Images

Dat hij als elf-jarig jongetje bij Ajax ging spelen was omdat zijn vader daar bestuurslid was. Zijn ongekende talent was al snel zichtbaar. Daardoor stond hij al op zijn zeventiende in de hoofdmacht van Ajax. Net voor zijn overgang naar Feyenoord (in 1958) debuteerde hij in het Nederlands elftal. Hij zou 47 keer het doel van Oranje verdedigen en bleek een specialist in het stoppen van penalty’s. Ver voor Hans van Breukelen had hij al een boekje met alle favoriete hoeken van potentiële penaltynemers bij de tegenstanders.

Pieters Graafland was in sommige opzichten zijn tijd ver vooruit. Hij had als hobby, midden in zijn carrière als profvoetballer, het maken van amateurfilms. Zijn prachtige beelden van sportevenementen (ook van de Touroverwinning van Jan Janssen) kwamen later op televisie.

Pieters Graafland werd vijf keer kampioen van Nederland, waarvan viermaal met Feyenoord. Hij won twee keer de KNVB-beker, drie keer de Intertoto Cup en dus eenmaal de Europa Cup 1. Hij was Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.