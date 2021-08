Nederland overtreft op Spelen medaillerecord van Sydney 2000

Kopieer naar clipboard

Shanne Braspennincx veroverde donderdag goud op het onderdeel keirin. Ⓒ HH/ANP

Nederland gaat op de Olympische Spelen van Tokio het medaillerecord uit 2000 verbeteren. Baanrenster Shanne Braspennincx bezorgde TeamNL donderdagochtend op het onderdeel keirin (goud) de 24e medaille. Daar komen in ieder geval nog medailles bij van de hockeysters, die in de finale staan, en boksster Nouchka Fontijn die al zeker is van minimaal brons. Ook Jeffrey Hoogland of Harrie Lavreysen wint minimaal brons bij de sprint op de baan.