Nederland verpulvert olympisch medaillerecord Sydney 2000 in Tokio

Baanrenster Shanne Braspennincx bezorgde TeamNL donderdagochtend op het onderdeel keirin (goud) de 24e medaille. Daar kwamen later op de dag nog nummer 25 en 26 bij. Anouk Vetter en Emma Oosterwegel, uitkomend op de zevenkamp, pakten zilver en brons.

Daar komen in ieder geval nog medailles bij van de hockeysters, die in de finale staan, en boksster Nouchka Fontijn die al zeker is van minimaal brons. Ook Jeffrey Hoogland of Harrie Lavreysen wint minimaal brons bij de sprint op de baan.

Shanne Braspennincx veroverde donderdag goud op het onderdeel keirin. Ⓒ HH/ANP

Op de Spelen van 2000 in Sydney veroverde Nederland 25 medailles. Daarvan was bijna de helft goud van kleur. Naast twaalf gouden plakken pakte Oranje toen negen keer zilver en vier keer brons.

Nu bestaat de oogst in Tokio uit zeven gouden, negen zilveren en tien bronzen medailles.

