Uitstel zomerijs Thialf maakt Sven Kramer boos

Sven Kramer Ⓒ ANP

WOLVEGA - Er is wat Sven Kramer betreft geen reden tot paniek over de schaatswinter, maar het stoort hem mateloos dat de nationale top het dit jaar tot 1 augustus moet stellen zonder zomerijs in Thialf. „Het is armoedig dat we daarvoor naar Inzell moeten uitwijken”, zegt de recordkampioen woensdagmiddag in een hotel in Wolvega, de vaste standplaats van zijn team Jumbo-Visma.