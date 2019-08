Nederlandse doelman naar Premier League

„Toen ik jong was wilde ik altijd in de Premier League spelen. Ik kijk er heel erg naar uit mee af te reizen naar Bournemouth en ik wil de komende weken laten zien waartoe ik in staat ben”, zei Verrips, die bij Sheffield United de concurrentie aan moet gaan met de van Manchester United gehuurde Dean Henderson.

De transfer verliep moeizaam, omdat Verrips in onmin leefde met zijn oude club KV Mechelen. Verrips kwam ruim twee weken geleden niet opdagen op de training en niet veel later maakte hij de club via een aangetekende brief kenbaar dat hij zijn contract wilden beëindigen naar aanleiding van de straf die de club vanwege matchfixing heeft gekregen van het Belgische Arbitragehof voor Sport (BAS).

Voor zijn periode in Mechelen speelde Verrips bij FC Twente, Sparta en MVV.