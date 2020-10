Barça-debuut met gelijkspel voor Dest; De Jong scoort voor Sevilla

Dest, die door trainer Ronald Koeman voornamelijk is gehaald voor de rechterkant, viel in als linksback. Jordi Alba kwam na een luchtduel verkeerd neer en kon niet verder. Dat maakte de weg vrij voor de entree van Dest, die vanaf de reservebank zag dat de 1-1 eindstand al in de eerste tien minuten op het bord kwam.

Het openingswoord was aan Luuk de Jong. De spits van Sevilla reageerde uiterst attent na een half weggekopte bal in het strafschopgebied van Barcelona, die door De Jong hard werd binnengeschoten. Lang kon Sevilla niet van de voorsprong genieten, want twee minuten later maakte Philippe Coutinho alweer gelijk.

En bij 1-1 bleef het ook in Camp Nou, hoewel Frenkie de Jong in de slotfase nog dicht bij de 2-1 kwam. De middenvelder dook gevaarlijk op in het strafschopgebied van Sevilla, maar kreeg bij een strakke voorzet zijn voet net niet lekker tegen de bal.

