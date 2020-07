Maurits Hendriks stuurt brandbrief naar judobond

Om vooraf een wat duidelijker beeld te geven: NOC*NSF betaalt momenteel 75 procent (!) van de topsportbegroting van JBN, dit jaar een bedrag van 1,7 miljoen euro. Door de bestuurlijke onrust is het nog allerminst zeker of JBN ook voor de periode 2021-2024 via NOC*NSF in aanmerking komt voor financiering voor zijn topsport- en opleidingsprogramma.

Twee opties

Volgens Hendriks zijn er grofweg twee opties. Optie 1: het oorspronkelijke plan en de begroting voor de vernieuwing van de opleidingsstructuur wordt alsnog voor 1 oktober definitief vastgesteld. Optie twee: er wordt een alternatief plan met een bijbehorende begroting over de opleidingsstructuur opgesteld. Dat plan moet vóór 1 oktober formeel vastgesteld zijn door de geledingen binnen JBN die daar zeggenschap over hebben, én het moet met NOC*NSF zijn besproken tijdens een nieuw investeringsgesprek.

’Wanneer de JBN geen gebruik maakt van een van deze twee mogelijkheden, stopt de financiering vanuit NOC*NSF aan de JBN voor het topsport- en opleidingsprogramma per 1 januari 2021 en zal NOC*NSF in 2021 onder eigen regie zorgdragen voor de financiering van alleen het programma van de sporters en coaches die in voorbereiding zijn op de Olympische Spelen in Tokyo’, schrijft Hendriks. ’Een nieuw plan over de topsport- en opleidingsstructuur van judo zal niet eerder dan na de Spelen van Tokio worden besproken. Dit betekent dat financiering van dit plan zeker niet eerder dan 2022 zal plaatsvinden’.

’Zeer zorgelijk’

Hendriks benadrukt dat het de intentie van NOC*NSF is om in goede harmonie te blijven samenwerken met JBN, maar spreekt ook zijn zorgen uit. ’De wijze van besluitvorming over de nieuwe opleidingsstructuur laat zien dat niet duidelijk is wie het mandaat heeft over het topsport- en talentontwikkelingsbeleid van JBN. Dit is zeer onwenselijk en staat haaks op de principes van het huidige topsportbeleid in Nederland. Het schaadt de belangen van de betrokken topsporters en dat vinden wij zeer zorgelijk’.