Toni Kroos wil actie tijdens WK in Qatar: ’Toewijzing verkeerd, boycot nu te laat’

„Dat het toernooi aan Qatar is toegewezen, is verkeerd, maar de discussies over een boycot zijn te laat op gang gekomen”, zegt de middenvelder van Real Madrid in zijn eigen, wekelijkse podcast. „Ik denk dat het beter is juist de problemen onder de aandacht te brengen voor en tijdens het toernooi.”

Steun van Oranje en Noorwegen

Naast de Duitsers hebben ook Oranje en het Noorse nationale elftal van zich laten horen tijdens deze kwalificatieperiode. Duitsland, dat deze woensdagavond nog tegen Noord-Macedonië speelt, wil ook tijdens de laatste interland van deze reeks weer een statement onder de aandacht brengen.

Toni Kroos met bondscoach Joachim Löw tijdens een eerdere interlandperiode. Ⓒ BSR Agency

Kroos wil de protesten niet beperken tot de arbeidsomstandigheden in Qatar. „Dat is een thema, maar er is meer waarover je je kunt uitspreken. Bijvoorbeeld dat homoseksualiteit daar strafbaar is. maar dat er arbeiders leden en lijden aan een gebrek aan voeding en drinkwater is krankzinnig in een hitte van 50 garden. Zulke werkomstandigheden zijn een vorm van geweld.”