Formule 1-directeur Ross Brawn: ’Volwassen Max Verstappen nu meer gepolijst’

„Ik heb al vaker gezegd dat ik dacht dat Max kampioensmateriaal was”, aldus Brawn, de voormalige rechterhand van Michael Schumacher en tegenwoordig sportief directeur van de Formule 1. „We moeten onthouden wat we zagen toen Max voor het eerst in de Formule 1 kwam. Hij was behoorlijk rauw en ongepolijst. Ik zou zeggen dat we nu dezelfde snelheid zien, met meer gepolijste uitvoeringen.”

Brawn ziet dat Red Bull de laatste races enorm op dreef is. In zijn ogen is Mercedes aan het struikelen gebracht, ook omdat dat team te geforceerd bezig zou zijn om het gat te dichten. De 66-jarige Brit vervolgt in zijn column op de website van de Formule 1: „Verstappen heeft een goed beoordelingsvermogen, een goede verstandhouding met het team en het niveau van volwassenheid bereikt waarmee hij een heel goede kans heeft om het kampioenschap dit jaar te winnen. Hij doet het op een zeer gecontroleerde, verfijnde manier. We wisten vanaf het begin al dat hij snel was, maar hij raakte verstrikt in te veel incidenten waar hij niet bij betrokken had moeten zijn. Nu zie je heel duidelijk die volwassenheid bij hem en hij zet een aantal voorbeeldige prestaties neer.”

Bekijk hier de raceuitslagen, standen in de klassementen en de volledige kalender in de Formule 1

En luister ook naar een nieuwe aflevering van de Formule 1-podcast van De Telegraaf met voormalig coureur Christijan Albers en onze verslaggever Erik van Haren: