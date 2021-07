Femke Heemskerk grijpt net naast medaille op prestigieuze 100 meter vrije slag

Femke Heemskerk in actie in Tokio. Ⓒ HH/ANP

TOKIO - Femke Heemskerk is er in de finale van de 100 meter vrije slag niet in geslaagd om een medaille te veroveren. De 33-jarige Nederlandse zwom een sterke race, maar genoeg voor een podiumplaats was het niet. Ze eindigde in een tijd van 52,79 uiteindelijk als zesde, slechts 27 honderdsten van het brons. De olympische titel ging naar Emma McKeon uit Australië (51,96).