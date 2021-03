Quincy Promes trefzeker voor Spartak tegen het FC Krasnodar van Tonny Vilhena

Al na twee minuten kwam Spartak op voorsprong door een goal van Aleksander Sobolev. Zes minuten later was het dus de Nederlander die de score verdubbelde. Op aangeven van voormalig NEC-aanvaller Jordan Larsson schoof Promes de bal in de verre hoek. Voor Promes betekende de goal alweer zijn zestigste competitietreffer in Rusland. In zijn eerste termijn bij Spartak, tussen 2014 en 2019, scoorde Promes in totaal 66 keer in 135 wedstrijden.

Vorige week verpestte Rubin Kazan nog de rentree van Promes. De ploeg van Leonid Sloetski zegevierde toen met 0-2 bij Spartak. Jorrit Hendrix zat op de bank bij Spartak Moskou. Door de zege klimt de ploeg van Promes naar de derde plaats in de competitie klimt. Zenit Sint-Petersburg en CSKA Moskou staan nog boven Spartak. Vilhena staat met FK Krasnodar op de achtste plaats.