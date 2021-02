ADO voelt hete adem FC Emmen na gelijkspel tegen RKC

De Kwestie

De Kwestie: ’Wie voetbalt in Qatar, moet voor altijd zwijgen’

Het WK voetbal had nooit aan Qatar mogen worden toegewezen en een boycot van het toernooi had al in 2010 luid moeten klinken, maar er is nog steeds voldoende reden om het belangrijkste voetbalevenement van de wereld te mijden. Qatar deugt niet, zo is wel duidelijk, en wie daar toch gaat voetballen k...