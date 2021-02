Prachtgoal Kramer bezorgt PSV domper in blessuretijd

Daardoor verzuimden de Eindhovenaren koploper Ajax weer tot op één punt te naderen. PSV staat nu drie punten achter op de Amsterdammers, die (de wedstrijd tegen Heracles Almelo van zaterdagavond meegerekend) nog twee duels tegoed hebben.

Schmidt had voor het duel in Den Haag zijn aanvoerder Denzel Dumfries net als Mo Ihattaren op de bank geposteerd. Laatstgenoemde, die afgelopen week niet blij was met zijn wissel tijdens het bekerduel met Ajax, zag hoe de jonge Yorbe Vertessen zijn eerste basisplaats van de competitie kreeg toebedeeld.

Fraisl blinkt uit

De Eindhovenaren hadden de eerste helft de overhand tegen ADO en kregen legio kansen om op voorsprong te komen. Malen gleed een voorzet net naast, maar de grootste sta-in-de-weg was toch wel de Haagse keeper Martin Fraisl. De Oostenrijker frustreerde PSV door meerdere pogingen van Malen en Eran Zahavi onschadelijk te maken.

De grootste misser kwam evenwel tot stand door toedoen van Philipp Max. De linksback mocht van elf meter aanleggen nadat Bobby Adekanye Timo Baumgartl had neergeschopt, maar de Duitser joeg de bal over het doel. Adekanye groeide vervolgens van bijna-schlemiel uit tot held, door ADO nog geen twee minuten later op voorsprong te schieten. Aangespeeld door Milan van Ewijk kreeg Adekanye alle ruimte en schoot hij zuiver raak.

Blunder

Via Malen kwam PSV vijf minuten na rust op gelijke hoogte. Na een slim hakje van Vertessen speelde Malen zich goed vrij en was zijn toch niet al te harde schot de uitblinkende Fraisl deze keer te machtig. In de jacht op een voorsprong bracht Schmidt vervolgens Ihattaren en Dumfries, maar had PSV een blunder bij ADO achterin nodig om aan de gewenste 1-2 te komen.

Jamal Afoba (25) heeft de bal panklaar neergelegd voor Donyell Malen (r.), die de 1-2 aantekent. Ⓒ ANP

Jamal Amofa legde een voorzet van Ihattaren zo voor de voeten van Malen, die van dichtbij kon scoren. Via nogmaals Malen (mooie boogbal op de lat) en Zahavi (opnieuw knappe redding Fraisl) was PSV vervolgens dicht bij de nekslag, maar die dienden de bezoekers niet toe. Lange tijd leek dat de bezoekers geen schade op te leveren, maar dat gebeurde uiteindelijk toch. In een alles-of-niets-offensief van ADO maaide Jordan Teze in het penaltygebied van PSV over de bal heen en haalde Kramer schitterend om.

Het leverde ADO een kostbaar punt en PSV een even zo duur puntenverlies op.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie