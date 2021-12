Marc Overmars verlengt bij Ajax tot 2026

Eerder was het al duidelijk dat Overmars, net zoals trainer Erik ten Hag, niet in deze fase van het seizoen wilde vertrekken. Dit ondanks dat clubs zoals bijvoorbeeld het sinds kort het steenrijke Newcastle United interesse zouden hebben. Overmars behoorde tot zeer recent tot de drie belangrijkste gegadigden voor de rol van sportief directeur op St. James’ Park.

Vertegenwoordigers van Newcastle United hadden Overmars uitgenodigd voor een eerste meeting in Engeland, maar de meest succesvolle ’td’ in de historie van Ajax zag na ruim beraad af van een gesprek met Newcastle United.

Bekijk ook: Erik ten Hag en Marc Overmars maken seizoen af bij Ajax

Ongekend verkooprapport

Ajax heeft een ongekend verkooprapport onder aanvoering van Overmars. Sinds zijn komst zijn 42 zelfopgeleide spelers gedebuteerd en heeft de club voor ruim 600 miljoen euro aan spelers verkocht. Alleen al de afgelopen drie seizoenen, inclusief een coronajaar, kwam er meer dan 360 miljoen euro binnen.

Overmars is niet alleen met spelers de meest succesvolle technisch directeur in de historie van Ajax, hij heeft met trainers ook een goede hand gehad. Peter Bosz en Erik ten Hag hadden nog nooit een topclub getraind, maar zijn in staat gebleken Ajax in Europa te laten swingen. Overmars haalde ’rookie’ Ten Hag op bij FC Utrecht en weet dat de oud-prof nu naar bijna elke club in de Bundesliga kan.

Handelsgeest

De handelsgeest van Overmars is bekend. Hij denkt ver vooruit en durft risico’s te nemen. Met Hakim Ziyech, Steven Berghuis en het terughalen van Dusan Tadic stak hij zijn nek uit. Toch pakte het voor Ajax geweldig uit.