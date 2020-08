Memphis Depay troeft zijn grote idool Cristiano Ronaldo af

De goal van Memphis Depay blijkt voor Olympique Lyon uiteindelijk voldoende om door te bekeren. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Het was vrijdag een bijzondere avond in het voetballeven van Memphis Depay. De net van een zware kruisbandblessure herstelde Oranje-international bereikte niet alleen voor het eerst in zijn carrière de kwartfinales van de Champions League, maar bovendien deed hij dat met Olympique Lyon ten koste van het Juventus van Cristiano Ronaldo, al sinds jaar en dag zijn grote idool en voorbeeld.