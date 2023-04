Gijs Brouwer stunt weer en bereikt halve finale ATP-toernooi Houston

Vorig jaar was Brouwer op hetzelfde toernooi ook al met duidelijke cijfers te sterk voor Wolf, tegenwoordig de nummer 54 van de wereld. Toen werd het 6-1 6-1 voor de Nederlander.

De 27-jarige Brouwer had eerder op de dag voor een verrassing gezorgd door John Isner, de voormalig nummer 8 van de wereld, in twee sets te verslaan. Ook in de openingsronde had de mondiale nummer 123 gewonnen van een Amerikaan, Aleksandar Kovacevic.

Het graveltoernooi van Houston werd de afgelopen dagen gehinderd door de regen. Daardoor moesten (de restanten van) de tweede rondes op zaterdag gespeeld worden, evenals de kwartfinales. De halve finales en de eindstrijd staan voor zondag gepland.

Brouwer, geboren in Houston, werd op het laatste moment toegelaten tot het toernooi na een reeks afmeldingen. In de halve finale treft hij zondag de als eerste geplaatste Amerikaan Frances Tiafoe, de nummer vijftien van de wereld.