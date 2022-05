Roland Garros: Koolhof wint in dubbelspel van Griekspoor en Van de Zandschulp

Griekspoor (25) en Van de Zandschulp (26) vormden voor het eerst een koppel op een grand slam. Ze pakten na een break in de openingsgame de eerste set, maar konden niet voor een verrassing zorgen. Nadat het Nederlandse duo in de derde set nog een break achterstand ongedaan had gemaakt, maakten Koolhof en Skupski het na een uur en 53 minuten af met een smash van eerstgenoemde.

Koolhof (33) is samen met Skupski (32) als zesde geplaatst in Parijs. Ze hebben dit jaar samen al vier titels gepakt.

Griekspoor en Van de Zandschulp komen woensdag weer in actie in het enkelspel. Ze treffen dan in de tweede ronde respectievelijk de Amerikaan Brandon Nakashima en Fabio Fognini uit Italië.