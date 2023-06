FC Twente grijpt ten koste van Sparta laatste Europese ticket bij afscheid clubicoon Brama

De Grolsch Veste was massaal volgestroomd voor de return, die tevens een afscheidsfeestje was van een succesrijk FC Twente-team. In navolging van Ron Jans vertrekt een groot aantal spelers uit de Grolsch Veste. Van Ramiz Zerrouki (Feyenoord), Julio Pleguezuelo (vertrekt transfervrij) en Wout Brama (beëindigt zijn spelerscarrière) is dat al zeker. Maar heel waarschijnlijk zullen spoedig Vaclav Cerny (is persoonlijk al rond met VfL Wolfsburg), Virgil Misidjan (gaat zijn aflopende contract niet verlengen), Joshua Brenet, Gijs Smal en Mees Hilgers (azen allemaal op een transfer) volgen.

FC Twente wilde nog één keer knallen om de kroon op het goede seizoen te zetten en was na de late gelijkmaker van Zerrouki op Het Kasteel de gedoodverfde favoriet om het Europese voorrondeticket binnen te slepen. Na de voetbalshow in de halve finale thuis tegen SC Heerenveen ging het FC Twente-publiek, dat de ploeg verwelkomde met een fraaie sfeeractie, er eens goed voor zitten.

Furieuze start

De thuisploeg kwam furieus uit de startblokken en al binnen twee minuten had Michel Vlap de score kunnen openen, maar de dit seizoen sterk presterende Sparta-doelman Nick Olij wist zijn doel met de grootste mogelijke moeite schoon te houden. Meteen daarna kreeg ook Manfred Ugalde, die waarschijnlijk ook niet te behouden is, een kans.

Sparta wankelde even, maar trainer Maurice Steijn heeft op Kasteel een taaie vechtersmachine neergezet, die nooit opgeeft. Na de moeizame openingsfase knokte Sparta zich in de wedstrijd en kregen de Rotterdammers via Aaron Meijers een grote kans. FC Twente-doelman Lars Unnerstall redde goed.

Wout Brama (links) speelde zijn laatste wedstrijd voor FC Twente. Ⓒ ProShots

Aan Sparta-zijde waren dezelfde elf spelers aan de aftrap verschenen als afgelopen donderdag op Het Kasteel. Bij FC Twente werd de geschorste Michal Sadilek vervangen door routinier Wout Brama, die daarmee zijn 402e en laatste wedstrijd in het shirt van FC Twente speelde. De 36-jarige Brama hield zich goed staande ondanks het gebrek aan wedstrijdritme en de warmte en hield het tot de 77e minuut vol, toen hij onder luid applaus voor de laatste keer als speler van FC Twente werd gewisseld.

FC Twente was de bovenliggende partij in de sfeervolle Grolsch Veste, maar Sparta heeft een goede defensie staan met daarachter een topkeeper, zodat het niet gemakkelijk scoren is tegen de ploeg van Steijn. Dat merkte FC Twente dat niet heel veel uitgespeelde kansen creëerde en Olij recht overeind zag blijven bij alle schoten en halve kansen.

Ban gebroken

Na rust keerde bij Sparta Mike Eerdhuijzen niet terug, nadat de verdediger kort voor de pauze aangeslagen was geraakt bij een botsing met Robin Pröpper. In de 53e minuut wist FC Twente eindelijk de ban te breken en het was niet een van de veelscorende aanvallers, maar rechtsachter Joshua Brenet die de score opende. De aanvallend sterke oud-PSV’er stoomde weer eens op en schoot de bal via Sparta-verdediger Shurandy Sambo in het doel.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Sparta rechtte de rug en bracht de thuisploeg in grote moeilijkheden. Unnerstall moest zijn grote kwaliteiten tonen bij gevaarlijke schoten van Koki Saito en Arno Verschueren en ontsnapte toen diezelfde Verschueren de bal van dichtbij op de lat schoot en toen de boomlange Noorse spits Tobias Lauritsen de bal in kansrijke positie naast kopte. De Grolsch Veste hield meerdere malen de adem in en het bleef tot het laatst spannend, ook omdat Olij goed redde bij een gevaarlijk schot van invaller Sem Steijn. Uiteindelijk was de goal van Brenet goud waard en plaatste FC Twente zich voor het tweede opeenvolgende seizoen voor de voorrondes van de Conference League. Daarmee hebben Jans en alle spelers, die de club verlaten, FC Twente en het trouwe publiek een mooi afscheidscadeau gegeven.