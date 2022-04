Droomstart tegen Manchester City helpt Van Dijk en Liverpool naar finale FA-Cup

Manchester City en Liverpool hoopten zaterdagmiddag allebei de kroon op een goede week te zetten. Beide ploegen plaatsten zich woensdag voor de halve finales van de Champions League. Afgelopen zondag stonden de ploegen overigens ook al tegenover elkaar. Na een heerlijk gevecht werden de punten in de Premier League-clash toen gedeeld (2-2).

Pep Guardiola had, in tegenstelling tot afgelopen woensdag, een basisplaats ingeruimd voor Nathan Aké. Bij Liverpool verscheen Virgil van Dijk weer ’gewoon’ aan de aftrap. Woensdag kreeg hij tegen Benfica nog rust van coach Jürgen Klopp.

Droomstart Liverpool

Vanaf het moment dat scheidsrechter Michael Oliver de wedstrijd in gang floot, lag het tempo hoog op Wembley. Van Dijk kende met zijn ploeg een droomstart, nadat Ibrahima Konaté binnen tien minuten de score al had geopend. Hij klopte Aké in de lucht en tekende met een kopbal voor de 0-1. Amper zeven minuten later mochten The Reds weer juichen, nadat Sadio Mané de score had verdubbeld. Hij profiteerde optimaal van een blunderende Manchester-keeper. Zack Steffen had veel te lang nodig om een terugspeelbal weg te werken en daar maakte Mané dankbaar gebruik van: 0-2.

Voor Manchester City ging het al snel van kwaad tot erger, want nog voor rust kon Liverpool na een heerlijke aanval ook de derde van de middag maken. Mané tekende met zijn tweede voor de comfortabele 0-3 voorsprong. De mannen van Guardiola kwamen er geen moment aan te pas op Wembley en werden volledig overlopen door The Reds.

Virgil van Dijk in actie tijdens de halve finale van de FA-Cup. Ⓒ Proshots

City krabbelt op

City wist dat het in de tweede helft een ander gezicht moest laten zien om nog iets te kunnen forceren en dat was al snel te zien. Amper twee minuten nadat de tweede helft in gang was gefloten, maakte Jack Grealish er na een geweldige actie van Gabriel Jesus 1-3 van. Ondertussen begonnen de gemoederen steeds hoger op te lopen op Wembley en nam de intensiteit toe.

Mohamed Salah kreeg een grote kans om de wedstrijd definitief in het slot te gooien, maar Aké was bij de les en greep in. Niet veel later kon City de spanning in de wedstrijd helemaal terugbrengen, maar Alisson redde uitstekend op een grote kans voor Jesus.

Spannende slotfase

De kansen vlogen daarna nog over en weer. Liverpool besloot in het restant van het duel de bal rustig rond. Toch werd het nog écht spannend nadat Bernardo Silva in de negentigste minuut voor de aansluitingstreffer tekende. In de vier minuten extra tijd zette Liverpool alles op alles om de finaleplaats over te streep te trekken. Fernandinho kreeg nog een grote kans, maar The Reds hielden stand.

Liverpool neemt het in de finale op 14 mei op tegen Chelsea of Crystal Palace. Die twee clubs strijden zondag om het andere finale-ticket.