Beweging rond Quincy Promes

Ajax reageert verbaasd op de berichtgeving in de Russische media dat er een akkoord tussen de club en Spartak Moskou zou zijn over een transfersom van twaalf miljoen euro. Daar is (nog) geen sprake van. Sterker nog, op dit moment is er volgens betrokkenen geen contact.

Het lijkt er wel op dat Promes in gesprek is met zijn oude club en een overstap ziet zitten. Ajax wacht af tot Spartak Moskou zich officieel meldt. De Amsterdammers zouden – nu Promes verdachte is van een steekincident – in dat geval serieus willen nadenken over een transfer van de aanvaller. Als de juiste prijs wordt betaald.