Stuntploeg droomt van nóg meer Marokko wil na clash met Frankrijk weer met moeders op het veld dansen

Door Jeroen Kapteijns

De Marokkaanse bondscoach Walid Regragui ligt goed bij zijn spelers, zoveel wordt duidelijk na de winst op Portugal. Ⓒ Getty Images

DOHA - Het is zomaar een trainingsfotootje bij een modale Franse club uit de Ligue 2, maar met de kennis van nu is het een saillante kiek. De Franse topscorer aller tijden Olivier Giroud duelleert op de training bij zijn eerste profclub Grenoble met Walid Regragui, die in tegenstelling tot zijn toenmalige ploeggenoot als voetballer een weinig opzienbarende carrière beleeft, maar nu de wereld verbaast als bondscoach van Marokko. Dé stuntploeg van het WK in Qatar.