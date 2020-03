Dumoulin moet kiezen in 2021: Tour of Tokio

Tom Dumoulin moet volgend jaar kiezen tussen de Tour de France en de Olympische Spelen in Tokio. Ⓒ Reuters/Matty van Wijnbergen

AMSTERDAM - Hoewel de sportwereld bezig is met hoe het dit jaar na de coronacrisis verder moet, zorgt de nieuwe datum van de Olympische Spelen (23 juli t/m 8 augustus 2021) voor nieuwe problemen in de planning. Voor de wielersport betekent het dat er een overlapping is met de Tour de France (2 t/m 25 juli). Dat zou onder anderen voor Tom Dumoulin weleens een flinke streep door de rekening kunnen zijn.