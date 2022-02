Formule 1 schrapt ceremonie voor races: ‘Het gaat nu om daden’

Sinds de start van het seizoen 2020 kwamen de coureurs voor het volkslied samen vooraan de grid. Er werd dan een filmpje van het zogeheten We Race As One-initiatief vertoond (dat blijft komend jaar nog zo) en coureurs droegen ook een speciaal T-shirt. Een aantal van hen ging voor elke Grand Prix op één knie zitten, inmiddels een bekend gebaar in de strijd tegen racisme en de roep om gelijkheid.

,,Ik denk dat het een belangrijk gebaar is geweest, maar nu is het tijd om verder te gaan en acties te ondernemen. Het gaat nu om daden in plaats van woorden”, aldus Formule 1-CEO Stefano Domenicali tegenover Sky Sports.

Coureurs zijn logischerwijs nog wel vrij om te knielen op de grid. De Formule 1 is vorig jaar een programma gestart, waarin ‘ondervertegenwoordigde groepen’ in de samenleving een studiebeurs kunnen krijgen als engineer. Dat programma is nu verlengd tot ten minste 2025. Elk jaar krijgen tien studenten een beurs. De Formule 1 wil zo meer diversiteit creëren binnen de sport.

Domenicali gaat er ook vanuit dat zevenvoudig Lewis Hamilton komend seizoen gewoon weer aan de start gaat. De Engelsman liet afgelopen week voor het eerst weer van zich horen op social media. ,,Ik denk dat hij volledig opgeladen zal zijn voor de start van het seizoen.”