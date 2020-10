De Duitse middenvelder was zo geraakt door het nieuws dat hij besloot tot actie over te gaan.

„Ik was heel verdrietig toen ik hoorde van het ontslag van Jerry Quy, beter bekend als onze beroemde en trouwe mascotte Gunnersaurus. Hij vorm 27 jaaDr een integraal onderdeel van onze club. Daarom bied ik hierbij aan om het volledige salaris van onze grote groene vriend voor mijn rekening te nemen. Zolang ik speler van Arsenal. Zodat Jerry de baan waar hij zoveel van houdt kan behouden.”

De 31-jarige Özil is begonnen aan zijn achtste seizoen bij Arsenal. De Duitse spelmaker kwam sinds de start van de Premier League echter nog niet in actie voor The Gunners.

Trainer Mikel Arteta vindt de speelstijl van Özil niet passen bij de manier waarop hij Arsenal wil laten voetballen.

Het contract van de wereldkampioen van 2014, die namens Duitsland tot 92 interlands en 23 doelpunten kwam, loopt nog tot volgend jaar zomer.