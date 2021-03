’Engeland wil 60.000 voetbalfans op Wembley tijdens EK’

Volgens de Engelse krant The Sun willen de Engelse officials 45.000 voetballiefhebbers toelaten op de tribunes. Dat zouden er 15.000 meer kunnen worden als het de goede kant blijft uitgaan met de vaccinaties tegen corona. Dan gaat het dus om 60.000 toeschouwers.

Wembley is één van de 12 stadions voor het EK. In totaal worden daar zeven wedstrijden gespeeld inclusief de twee halve finales (op 6 en 7 juli) en de finale op 11 juli.

De Engelsen willen al in april een pilootproject starten. Bij een van de twee halve finales in de FA Cup zijn weer een beperkt aantal toeschouwers welkom. Het duel dient als een pilot, om te zien of de fans weer veilig in het stadion naar het voetbal kunnen kijken.

Op 17 april treffen Chelsea en Manchester City elkaar in Wembley in de eerste halve finale van het bekertoernooi. Een dag later is de andere halve finale, die gaat tussen Leicester City en Southampton. Volgens de Engelse bond FA mogen ongeveer 4000 mensen de wedstrijd bekijken. Welke van de twee dat is, is nog niet bekend. Het gaat voornamelijk om lokale inwoners en zorgmedewerkers, maar uitdrukkelijk nog niet om supporters van de clubs.