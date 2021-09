Noa Lang en Mark Flekken bij voorselectie Nederlands elftal

Ook Luuk de Jong keert terug. De aanvaller werd de vorige keer buiten de selectie gelaten, omdat hij weinig spelritme had. Ajax-doelman Remko Pasveer en Manchester United-middenvelder Donny van de Beek ontbreken ten opzichte van de vorige voorselectie.

Het Nederlands elftal vervolgt vrijdag 8 oktober in Riga (Daugava Stadion) zijn kwalificatiecampagne voor het WK 2022 in Qatar. Het duel met Letland begint om 21.45 uur plaatselijke tijd (20.45 uur in Nederland). Maandag 11 oktober ontmoet Oranje Gibraltar in de Kuip. In Rotterdam klinkt het eerste fluitsignaal ook om 20.45 uur.

Louis van Gaal maakt vrijdag 1 oktober bekend welke spelers zich drie dagen later melden in het Zeister Woudschoten.

De volledige selectie bestaat uit Nathan Aké (Manchester City), Steven Berghuis (Ajax), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Justin Bijlow (Feyenoord), Daley Blind (Ajax), Memphis Depay (Barcelona), Virgil van Dijk (Liverpool), Joël Drommel (PSV), Denzel Dumfries (Inter), Mark Flekken (SC Freiburg), Cody Gakpo (PSV), Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Luuk de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta Bergamo), Tim Krul (Norwich City), Noa Lang (Club Brugge), Matthijs de Ligt (Juventus), Tyrell Malacia (Feyenoord), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Devyne Rensch (Ajax), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Guus Til (Feyenoord), Jurriën Timber (Ajax), Stefan de Vrij (Inter), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg) en Georginio Wijnaldum (Paris Saint-Germain).