Nederland vergroot gat met Portugal na nieuwe zege Ajax

Mede daardoor is de voorsprong van Nederland op Portugal in de vijfjaarsranking over 2018/2019 tot en met 2022/2023 verder opgelopen. Nederland heeft op die ranking nu 40.200 punten en Portugal 38.716.

Gunstig voor de positie van Nederland was ook dat FC Porto er niet in slaagde zich te kwalificeren voor de volgende ronde in de Champions League, waardoor de Portugese club geen bonus opstreek voor de UEFA-coëfficiëntenranking. FC Porto verloor met 3-1 van Atletico Madrid en vervolgt het Europese seizoen in de Europa League.

Overigens kan Benfica het gat woensdagavond alweer flink verkleinen als de Portugezen zich weten te plaatsen voor de knock-outfase in de Champions League. Daarvoor moet Benfica winnen van Dinamo Kiev en hopen op een handje hulp van Bayern tegen FC Barcelona. Benfica staat momenteel derde op twee punten afstand van nummer twee Barcelona, dat op bezoek gaat bij Bayern München.

Op donderdag kan Nederland dan weer toeslaan met maar liefst vier Europees spelende clubs, terwijl die avond voor Portugal alleen Sporting Braga punten kan sprokkelen. Al vier van de vijf Nederlandse clubs in de Europese toernooien zijn verzekerd van overwintering. Het zou de coëfficiënt een boost geven als ook Vitesse daarin slaagt. De Arnhemmers duelleren met Tottenham Hotspur om de tweede plek in Groep G van de Conference League.