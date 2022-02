Marc Overmars: ’Het is geen geheim dat we Steven Bergwijn naar Ajax wilden halen’

„Het is geen geheim dat we Bergwijn naar Ajax wilden halen, maar als directie vonden we het niet goed om nu het hele financiële pakket aan te halen in deze onzekere tijd”, aldus Overmars tegen ESPN. In plaats van Bergwijn wil de technische staf de jeugd een kans geven. „Maar alleen als ze goed genoeg zijn”, zegt Overmars.

De directeur voetbalzaken dacht voor Ajax een rustige transferperiode door te maken. Maar door de blessure van de afgelopen maand tijdelijk teruggekeerde spits Brian Brobbey wilde de club alsnog een extra aanvaller van naam binnenhalen. „Maar het is lastig als je in de laatste dagen van de transferperiode de band nog moet repareren. Normaal duw je dan door, door te investeren, zoals we vorig jaar deden met Sébastien Haller”, zegt de directeur.

Ihattaren

Overmars hoopt dat Mohamed Ihattaren, die in Italië verpieterde, bij Ajax weer kan opbloeien onder trainer Erik Ten Hag. „Je praat over een kind van 19 jaar oud. Kinderen maken fouten maar je moet de schuld wel bij jezelf zoeken. Dat ziet hij zelf ook wel. We zullen er alles aan doen om daar een succes van te maken. Het kan een succes worden, maar het begint bij hemzelf. Erik is goed om hem weer op de rails te krijgen.”

Oud-Ajacied Christian Eriksen, die de afgelopen tijd meetrainde bij Jong Ajax, is volgens Overmars geen optie geweest om bij Ajax terug te keren. „Er zijn al te veel mensen op zijn positie beschikbaar en we willen de ontwikkeling van talenten niet dwarsbomen door de aanwezigheid van Eriksen.”