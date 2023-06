Gelijkspel Jong Oranje in laatste oefenduel voor EK

Het was voor de beloften, die zondag voor het eerst bij elkaar kwamen in Zeist, de enige voorbereidingswedstrijd richting het toernooi. Volgende week woensdag speelt Jong Oranje tegen de leeftijdsgenoten van België de eerste groepswedstrijd op het EK. Jong Portugal en Jong Georgië zijn de andere opponenten in de poule. Jong Oranje speelt alle drie de wedstrijden in Tbilisi.

Van de Looi kon tegen Japan niet beschikken over Jurgen Ekkelenkamp. De middenvelder van de Belgische kampioen Antwerp FC heeft na een lang seizoen last van een enkel en hamstring en kreeg nog wat langer rust in aanloop naar het toernooi. Hij ontbrak in de selectie.

Bekijk ook: Michael Reiziger nieuwe bondscoach Jong Oranje

De eerste helft verdedigde Kjell Scherpen het doel bij Jong Oranje, na rust kreeg Bart Verbruggen een kans. Van de Looi liet, op derde doelman Jasper Schendelaar na, iedereen spelen. Verdediger Sepp van den Berg was de enige die de gehele wedstrijd speelde.

Ajax-aanvaller Brian Brobbey kwam de tweede helft in de ploeg en zorgde voor wat gevaar, maar ook hij wist niet te scoren.

Het EK is de laatste klus voor Van de Looi, die daarna wordt opgevolgd door Michael Reiziger. Jong Oranje bereikte twee jaar geleden tijdens het vorige EK de halve eindstrijd. Van de Looi zag zijn elftal toen in Hongarije verliezen van Jong Duitsland.

Jong Oranje won het EK twee keer, in 2006 en 2007.