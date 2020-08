Bayern München vernedert De Jong en Barça tot op het bot: 8-2!

Een ongenadig pak slaag voor de ploeg van Quique Sétien, die nog wel met een versterkt middenveld begon om Bayern op te vangen. Aanvaller Antoine Griezmann was geslachtofferd, De Jong werd op het middenveld geflankeerd door Sergio Busquets, Sergi Roberto en Arturo Vidal.

Spektakel in openingsfase

Met twee goals in de eerste zeven minuten brak het duel meteen volledig los. Thomas Müller tekende na vier minuten al voor de 1-0, door na een knappe combinatie met Robert Lewandowski raak te schieten. Barcelona antwoordde snel, al werd het daarbij wel geholpen door David Alaba. Nadat Jordi Alba de diepte in werd gestuurd, zag de linksback zijn voorzet op Luis Suarez door Alaba langs Bayern-keeper Manuel Neuer geschoten.

Suarez had Barcelona twee minuten later op voorsprong kunnen schieten, maar de Uruguayaan - prachtig vrijgespeeld door Nelson Semedo - stuitte op Neuer. Uit de daaropvolgende hoekschop raakte Lionel Messi de paal. De Argentijn was halverwege de eerste helft opnieuw dicht bij een Catalaanse voorsprong, maar na een mooie solo schoot de captain te zacht in om Neuer te verrassen.

Barça stapelt fout op fout

En daarna nam Bayern het duel in handen en profiteerde optimaal van de talloze missers in de Barcelona-defensie. Nadat Semedo met een ziekenhuisbaol Roberto in de problemen bracht, lanceerde Serge Gnabry Ivan Perisic en de Kroaat schoot via de voet van Marc-André ter Stegen hard raak. Net bekomen van die achterstand maakte Gnabry de schade voor Barça nog groter, door na een geweldige pass van Leon Goretzka los te komen van Clement Lenglet hard de 3-1 binnen te knallen.

Vrijwel direct vanaf de aftrap leverde Ter Stegen de bal in bij Lewandowski, maar de goalie voorkwam dat de Pool de marge op drie bracht. Dat deed Müller twee minuten later op zijn beurt wel, door een voorzet van Joshua Kimmich bij de eerste paal hard binnen te schieten. Zo ging Barça met een 4-1 achterstand de rust in, nooit eerder kreeg de club vier doelpunten tegen in één helft in de Champions League.

Suarez brengt hoop terug

Suarez had de stand kort voor rust nog wat draaglijker kunnen maken, maar kon met een schot vanaf de rand van het strafschopgebied Neuer niet verrassen. Met Griezmann in de ploeg erbij lukte dat Suarez tien minuten na de pauze wel. Barca’s nummer 9 werd vrijgespeeld door Alba, passeerde Jerome Boateng en schoot zuiver raak in de verre hoek.

Maar waar de neutrale voetballiefhebbers nog hoopten op een spannende tweede helft, gooide Bayern zes minuten na de aansluitingstreffer van Suarez de wedstrijd in het slot. Een geweldige actie van linksback Alphonso Davies werd door rechtsback Kimmich afgerond: 5-2 en de wedstrijd was beslist. Lewandowski kopte in de slotfase de 6-2 binnen en nota bene Philippe Coutinho, de huurling van Barcelona die inviel bij Bayern, tilde met twee goals de score in de laatste minuten naar 8-2. Een vernedering tot op het bot voor Barça.

Halve finale

De Jong mocht de negentig minuten vol maken, maar het waren de laatste van zijn eerste seizoen in dienst van Barcelona, dat nu uitgespeeld is. Bayern München gaat het woensdag in de halve finale opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Olympique Lyon en Manchester City.

