Lieke Martens met heerlijk gevoel naar Eindhoven

Martens arriveert in blakende vorm in Eindhoven. Afgelopen weekeinde had ze tegen Santa Teresa CD met een hattrick een groot aandeel in de uiteindelijke 9-0 monsterscore, waardoor Barça na zeven wedstrijden als enige ploeg in de Spaanse competitie nog zonder puntenverlies is. Tel daarbij op de goede zin van Martens en PSV is gewaarschuwd. „Ik hoopte zelf al een beetje op een Nederlandse club”, vertelde de 27-jarige Limburgse afgelopen maand al tijdens het trainingskamp van Oranje, toen de loting net was verricht. „Ik vind het erg leuk, maar ik denk dat ze bij PSV op een andere tegenstander hadden gehoopt. Ze moeten zien te voorkomen dat wij snel scoren, want dat is voor ons de motivatie om er overheen te knallen”, zo deelde ze een verkapt advies uit aan PSV.

Op De Herdgang, waar om 16.30 uur wordt afgetrapt, komt Martens diverse (oud-)Oranje-collega’s tegen. Ajax komt donderdagavond in actie en treft op De Toekomst het Bayern München van Lineth Beerensteyn.