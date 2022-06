AZ lijkt Feyenoord, FC Groningen en Heerenveen af te troeven

Volgens de Zweedse krant ‘Aftonbladet’ zijn AZ en Hammarby IF in vergaande onderhandelingen over de aanvaller die tot nu toe tien wedstrijden in de Allsvenskan heeft gespeeld, het hoogste niveau in Zweden.

Lahdo is bezig aan zijn debuutseizoen in het eerste elftal van Hammarby IF, waarvoor hij ook drie bekerduels speelde. Hammarby IF reikte tot de Zweedse bekerfinale, waarin het na strafschoppen verloor van Malmö. Lahdo, afkomstig uit de jeugdrangen van de eenmalige landskampioen, kwam in de eindstrijd niet in actie.

De transfertarget speelt meestal als linksbuiten, maar kan ook op de rechterflank uit de voeten. AZ is naarstig op zoek naar een rechtsbuiten, zo vertelde hoofdtrainer Pascal Jansen afgelopen seizoen diverse keren. De invulling van die plek bezorgde hem de nodige hoofdbrekens.

Erfenis Stengs

Jansen probeerde er na het vertrek van Calvin Stengs naar OGC Nice veel spelers uit, maar zelden tot volle tevredenheid. Albert Gudmundsson (reeds vertrokken naar Genua), Zakaria Aboukhlal, Yukinari Sugawara en Hakon Evjen slaagden er niet in een serie wedstrijden achter elkaar te imponeren.

Het talent uit Stockholm werd de afgelopen seizoen tweemaal verhuurd. In 2020 aan IK Frej, dat uitkomt in de vierde divisie. Afgelopen jaar kwam Lahdo uit voor Hammarby TFF, een satellietclub van Hammarby IF waar veel talenten worden gestald. Hammarby TFF komt uit op het derde niveau van Zweden.

Frenkie en Zakaria

Max Huiberts, directeur Voetbalzaken van AZ, weet met wie hij zaken doet. Lahdo wordt begeleid door HCM Sports Management, het makelaarskantoor dat niet alleen Frenkie de Jong en Donny van de Beek, maar ook de AZ-spelers Aboukhlal en Yusuf Barasi vertegenwoordigt.