Een jaar voor de Olympische Spelen in Tokio: hoe nu verder?

De wereld is nog lang niet verlost van corona, en de dreiging hangt nog altijd boven de Olympische Spelen. In Tokio worden dagelijks meer dan 200 mensen besmet, en aan de vooravond van Tokio 2020 - normaal zou de openingsceremonie komende vrijdag van start gaan - hield het Internationaal Olympisch Comité een vergadering met alle IOC-leden. Voor het eerst in de olympische geschiedenis via een onlinegroepsvergadering.