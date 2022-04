’Volgende stap Malacia lijkt me goed voor hem’

DOELMAN

„Fabian de Keijzer van FC Utrecht vond ik sterk spelen in De Kuip”, aldus de voormalig international van onder meer FC Twente. „Hij had op de juiste momenten een aantal belangrijke reddingen en kon niets doen aan de ongelukkige eigen goal van Mike van der Hoorn. Hij zit niet voor niets ook bij Jong Oranje.”

DEFENSIE

„Jurrien Timber van Ajax is mijn speler van de week. Hij kent een fantastisch seizoen tot nu toe en in een moeilijke wedstrijd bij NEC, zie je dat hij erbovenuit steekt. Hij heeft zoveel rust in zijn spel en dat straalt ook af op een elftal dat het even lastig heeft. Zowel in verdedigend opzicht als aan de bal raakt hij nooit in paniek. Onder druk weet hij het altijd nog voetballend op te lossen en zijn inspeelpass is top.”

„Sam Beukema van AZ is als hij speelt, ook redelijk vaak belangrijk. Hij staat er als het nodig is en dan ben je een echte prof. Nu was hij belangrijk met de assist op de 2-1 vlak voor tijd, door helemaal op te stomen en het overzicht te houden bij de voorzet. Knap als je niet altijd negentig minuten speelt.”

Sam Beukema. Ⓒ Pro Shots

„Jordan Teze van PSV knokte zich weer terug in het elftal dit seizoen en had de pech te moeten afhaken toen hij bij Oranje zat. Het is mooi dat hij gewoon zijn niveau weer haalt en daardoor zeker ’in the picture’ blijft voor het Nederlands elftal. Je ziet aan zijn spel dat hij vertrouwen heeft en daarmee maakt hij stappen.”

„Tyrell Malacia van Feyenoord is de linksback. Hij was aanvallend goed tegen FC Utrecht en ook in de duels. Hij wordt gelinkt aan Olympique Lyon en ik denk zeker dat hij dat niveau aankan, al moet hij fysiek misschien nog een stapje maken. Dat gaat vanzelf als je mee moet op dat niveau. Hij is zelf toe aan een volgende stap. Dat lijkt me goed voor hem, na wat jaren in de Eredivisie.”

MIDDENVELD

„Fredrik Midtsjø mis je echt als je hem weghaalt bij AZ. Hij is een stofzuiger, een balafpakker en kan bikkelhard zijn, maar is wel een echte voetballer aan de bal. Alles gaat naar voren toe. Ik ben benieuwd wat er na dit seizoen met hem gaat gebeuren. Hij lijkt me een type speler voor Duitsland en ik zou hem wel eens bij een club als Borussia Mönchengladbach willen zien.”

„Michel Vlap van FC Twente staat op 10. Hij pakt de draad op na een moeilijke periode. Met zijn gedrevenheid, het willen scoren, zijn loopvermogen en daarmee ook het gaten trekken voor medespelers. Er kwam wat kritiek op zijn rendement, maar hij scoorde opnieuw tegen Sparta.”

„Kenneth Taylor van Ajax staat ook in het elftal van de week. Richting zijn wissel zag je dat het ’tankie’ leeg raakte en werd het wat slordiger. Hij hield zich als basisspeler goed staande in deze entourage, bij een ploeg in de titelrace. Dat is even anders dan de routine die duels bij Jong Ajax misschien zijn geworden. Je ziet belangrijke basiskwaliteiten bij hem, met het heel graag de bal willen hebben, zijn goede aannames en het gelijk vooruitkijken en willen spelen.”

Kenneth Taylor aan de bal tegen NEC. Ⓒ Pro Shots

„Aan Jesper Karlsson van AZ zie je dat hij heel belangrijk wil zijn voor het team. Hij eist veel op, is gevaarlijk met zijn schoten, zijn loopacties en scoorde ook weer tegen SC Heerenveen. Hij is altijd dreigend. Ik ben benieuwd wat zijn volgende stap zal zijn.”

AANVAL

„Brian Brobbey van Ajax startte in de bekerfinale en zat nu weer even op de bank tegen NEC met een goede concurrent als Haller. Toch zie je dat hij op deze leeftijd dan heel rustig overkomt en in de helft dat hij speelde nadrukkelijk aanwezig is met zijn fysiek en uiteindelijk ook nog winnende goal. Hij stond er. Dat is knap, wanneer er veel druk op staat in deze fase van het seizoen.”

Brobbey werd matchwinner. Ⓒ Pro Shots

„Luis Sinisterra van Feyenoord draait een fantastisch seizoen en was nu op de valreep weer beslissend met zijn winnende goal na een individuele actie. ’Zulke spelers hebben we ook in de jeugd’, hoorde je bij zijn moeizame begin wel eens. Hij is uitgegroeid tot een jongen die Feyenoord veel geld kan gaan opleveren en is ook echt een van de spelers naar wie ik heel benieuwd ben komende donderdag tegen Olympique Marseille. Een mooi meetmoment.”