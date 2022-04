VIDEO Dessers regelt ’Marseille-vrij’ voor supporter en pakt nieuwe heldenrol

Twee weken geleden deed Feyenoord-fan Remco Ravenhorst via Twitter een oproep aan Dessers om mee te helpen aan een verlofverzoek richting zijn baas. „Hallo meneer Cyriel Dessers, Conference League-geweldenaar. De vlucht voor Marseille is geboekt. Maar na Schruns, Pristina, Luzern, Borås, Berlijn, Praag, Marbella, Belgrado en weer Praag heb ik op werk nog wel wat uitleg nodig. Schrijf je mee met mijn verlofverzoek?”, zette Remco met een gekke bek op zijn twitteraccount.

Dessers, getagd in de tweet, reageerde al snel. „Ik bel je baas wel, geen probleem!”, antwoordde de Feyenoord-spits op de oproep van de supporter. En een dikke twaalf uur nadat Dessers met twee goals Feyenoord mede aan een 3-2 overwinning in de thuiswedstrijd op Olympique Marseille had geholpen, voegde hij de daad bij het woord.

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws

„Goedemiddag Bram, Cyriel Dessers aan de lijn. Spreek ik met de baas van Remco?”, startte de Belg het telefoongesprek. En nadat ’de baas van Remco’ bevestigend antwoordde, vervolgde Dessers. „We hebben gisteren natuurlijk een belangrijke overwinning gehad, maar we zijn nog maar halverwege. We hebben donderdag natuurlijk alle steun nodig en ik wilde vragen of Remco tóch geen vrij kan krijgen komende donderdag. Lukt dat denk je?”

Een de oproep van de Feyenoord-spits had succes. „Er was in de pers al wat druk op gezet, en Remco is met een Feyenoord-shirt aan geboren, dus dit hoogtepunt kan ik hem niet ontnemen. Hij moet lekker gaan, ik vul de gaten wel op als baas”, maakte chef Bram supporter Remco gelukkig. Dankzij Cyriel Dessers.

Bekijk hier het programma en de stand in de Eredivisie