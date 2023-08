John Bes mist Hedwiges Maduro bij Almere City: ’Trainer en mens van de buitencategorie’

„Ajax meldde zich toen wij nog middenin de play-offs zaten. Dus het verzoek te praten, hebben we onder het motto ’niet onderhandelbaar’ direct afgewezen. Ik dacht dat Hedwiges zelf niet op een transfer zat te wachten, omdat we samen een plan hadden besproken. Na de play-offs bleek dat hij toch wel heel erg graag naar Ajax wenste te gaan en zijn we in gesprek gegaan. Uiteindelijk heeft Ajax respect naar Almere City en Hedwiges getoond.”

Maduro aan zijn contract houden, was voor Bes geen optie. „Vanwege hetgeen hij voor de club heeft gedaan. Hedwiges heeft altijd veel meer geleverd dan contractueel was afgesproken. Daarmee bouwde hij een gunfactor op, die hij nu kon gebruiken. Maduro wordt wel gemist, want als trainer en mens is hij van de buitencategorie.”

Lees het hele interview met John Bes: