Helmut Marko: ’Max is nu de beste coureur’

„Vanaf 2014, de start van het hybride-tijdperk, heeft Mercedes een enorm voordeel gehad”, aldus Marko. „Dit is het eerste jaar dat we qua motor gelijkwaardig zijn. Dan komt het aan op het chassis en de coureur. Je moet niet vergeten dat Max in het verleden altijd meer risico moest nemen. Mercedes zal terugvechten, maar wij hebben bewezen dat we op elk circuit competitief kunnen zijn.”

Volgens de ervaren Oostenrijker is het glashelder dat Mercedes en kopman Lewis Hamilton onder druk staan. „Lewis heeft het de voorbije jaren makkelijk gehad. Er was geen druk. Die is er nu wel, en we verhogen die druk ook nog. Ik denk dat Lewis een fout maakte door zijn auto te beschadigen, vermoedelijk op de kerbstones. Wij bleven daarvan weg. Max is daarnaast geweldig in vorm, hij is op dit moment de snelste coureur van de grid. En hij wil het altijd perfect hebben, dat is Max Verstappen.”