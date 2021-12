RKC grijpt in de slotseconden volle winst tegen NEC

Kuijpers kwam als invaller twintig minuten voor tijd in het veld. Hij leek flinke hoofdpijn over te houden aan zijn debuut, want NEC-doelman Mattijs Branderhorst stompte een bal vol in zijn gezicht. Maar de voetballer uit Zwolle kroonde zich tot winnaar.

NEC zal wel nog wat langer moeten wachten om revanche te nemen op RKC. De laatste ontmoeting in Waalwijk op 14 mei 2019 in de play-offs om promotie leverde een 3-0 zege voor de Waalwijkers op, die uit nog met 2-0 verloren hadden. Van dat duel van toen, dat voor RKC een opstapje bleek naar de curieuze finale tegen Go Ahead, stonden er vijf spelers aan de aftrap. RKC promoveerde uiteindelijk. NEC speelde daarna nog een paar jaar een bescheiden rol op het tweede niveau en voegde zich pas dit seizoen bij de clubs in de Eredivisie.

Jordy Bruijn was een van de spelers die er in die zo dramatisch verlopen dubbel al bij was. Hij zorgde zondagmiddag voor de openingstreffer en hoefde daar nauwelijks moeite voor te doen. RKC-keeper Etienne Vaessen liet de bal bij een corner uit zijn handen vallen. Bruijn kon simpel scoren. Vaessen, na een jaar op de bank achter de vertrokken Kostas Lamprou, ging daarna nog een paar keer opzichtig in de fout.

Gelijkmaker van klasse

De gelijkmaker van Jens Odgaard was er wel een op basis van klasse. De huurling van Sassuolo glipte tussen twee verdedigers van NEC door en schoot vanuit een moeilijke hoek via de binnenkant van de paal raak. Het was zijn vierde treffer dit seizoen.

Lasse Schöne passt de bal. Ⓒ ProShots

RKC verdiende die 1-1, want het was de betere ploeg. NEC had niet alleen moeite met de snelle en sterke Odgaard, maar ook met Juriën Gaari die op de rechterflank steeds ver mee naar voren schoof. Dat leidde tot een tactische ingreep. Met Calvin Verdonk erbij als extra verdediger probeerde trainer Roger Meijer het evenwicht te herstellen.

NEC mist met Barreto en Okita twee van zijn sterkmakers. RKC moest het zonder de geschorsten Kramer en Touba stellen. Van der Venne is nog geblesseerd. Büttner begon op de bank en speelde de laatste acht minuten mee. De pas van FC Den Bosch overgenomen aanvaller Roy Kuijpers begon ook als wissel en kreeg twintig minuten speeltijd.

Daar zal hij waarschijnlijk flink hoofdpijn van hebben. Doelman Branderhorst stompte de bal in een poging op te ruimen tegen zijn hoofd. De spits ging even uitgeteld tegen het gras. Bij een snelle uitbraak mikte hij nog een keer voorlangs. Van dat soort momenten moest het duel, dat door het grote aantal wissels een steeds chaotischer verloop kende, het hebben. Het stevende op een gelijkspel af. Maar ineens was daar Kuijpers met zijn winnende goal.