Klaas-Jan Huntelaar snuffelt flink rond

Huntelaar zal de komende periode dus meelopen in de jeugdopleiding van de Doetinchemmers. De aanvaller wil zich oriënteren op een mogelijke loopbaan als trainer.

„We zijn hartstikke blij dat Klaas-Jan nu thuiskomt en mee wil kijken in onze jeugdopleiding”, aldus hoofd jeugdopleidingen Jefta Bresser. „Ik heb Klaas-Jan onder mijn hoede gehad als beginnend speler en vind het een eer om Klaas-Jan nu te begeleiden in zijn eerste stapjes van zijn mogelijke trainersloopbaan.”

Huntelaar doorliep in het verleden een groot deel van de jeugdopleiding van De Graafschap, voordat hij vertrok naar PSV. Na zijn vertrek naar PSV keerde de spits nog een half jaar op huurbasis terug in Doetinchem en speelde negen duels in de hoofdmacht van De Graafschap, waarna hij een roemrijke carrière kende in binnen- en buitenland.

Vitesse

Eerder in de week werd al bekend dat Huntelaar een stage gaat doen bij Vitesse. Hij sluit aan bij Vitesse onder 21, het elftal dat in handen is van voormalig Vitesse- en Feyenoord-speler Nicky Hofs. De stage van Huntelaar duurt voorlopig tot aan de winterstop.

De spits, die op twee EK’s en twee WK’s met het Nederlands elftal actief was, sloot afgelopen zomer zijn carrière af bij Schalke 04. Tijdens zijn snuffelstage bij Vitesse gaat de oud-aanvaller, wiens zoon bij Vitesse in de jeugd speelt, kijken of het trainersvak iets voor hem is.