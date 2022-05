Van Opzeeland verzekert zich van medaille op EK iQFoil

„Ik heb een goede week gedraaid in enorm lastige condities”, vervolgt de koploper in het algemeen klassement. Zondag is de medal race-serie. Er wacht hem een spannende dag. „Het wordt all or nothing. Het is een heel lekker gevoel dat ik in ieder geval al een podiumplek heb kunnen pakken. Maar ik kom hier niet voor de tweede of derde plek, dus het wordt vol gas.” Zijn teamgenoot Huig-Jan Tak maakt in Italië ook nog kans op eremetaal. Kiran Badloe is zoals verwacht nog niet in topvorm, voor de olympisch kampioen zit een medaille er niet meer in.

Het EK iQFoil wordt zondag afgesloten met een knock-out-series voor de beste tien van het algemeen klassement. In de kwartfinale nemen de nummers 4 tot en met 10 uit het klassement het tegen elkaar op. Alleen de nummers 1 en 2 uit die kwartfinale-race gaan door naar de halve finale. In de halve finale strijden deze twee rijders tegen de nummer 2 en 3 uit het algemeen klassement. De beste twee van deze vier gaan door naar de finale. In de finale strijden zij samen met de nummer 1 van het klassement, Luuc van Opzeeland dus, om de medailles.